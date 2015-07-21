Україна відстає від минулорічних показників за темпами закачування газу – немає грошей

Україна в підготовці до опалювального сезону 2015-2016 рр. відстає за темпами закачування природного газу в підземні сховища від минулорічних показників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Порівняно з минулим роком ми відстаємо», - сказав він.

За словами міністра, на сьогоднішній день у підземних сховищах знаходиться близько 12,5 млрд куб. м газу, тоді як минулого року на аналогічну дату запаси становили 14,6 млрд куб. м.

Демчишин зазначив, що головною причиною зниження темпів закачування природного газу є відсутність фінансування.

«Основна причина – гроші. Потрібно близько 1 млрд дол. ... ми проводимо щоденні конференц-дзвінки із кредиторами», - сказав Демчишин.

За його словами, до початку опалювального сезону Україна зможе накопичити в сховищах без фінансової підтримки іноземних кредиторів близько 14,5 млрд куб. м газу при необхідності в 19 млрд куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» розраховує у вересні-жовтні 2015 року отримати кредит у розмірі 300 млн дол. від Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю природного газу для проходження наступного опалювального сезону.

16 липня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розглядає можливість надання трейдерам кредиту для закупівлі, зберігання в ПСГ та подальшого продажу газу на ринку України.