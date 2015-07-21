Демчишин сподівається, що Україні вдасться обійтися без віялових відключень світла цієї зими

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин сподівається, що торішня ситуація з перебоями енергопостачання в Україні в зимовий період не повториться, і прогнозує відсутність віялових відключень електроенергії в опалювальний сезон 2015-2016 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Демчишин сказав на прес-конференції у Києві 21 липня.

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«Як мені здається, нам вдасться обійтися без віялових відключень (в опалювальний сезон – УНІАН)», - сказав міністр.

За його словами, за перше півріччя 2015 року споживання електроенергії в країні зменшилося порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 12% (без урахування Криму й окупованої частини Донбасу), при цьому промисловість скоротила споживання у поточному році майже на 19%.

Також Демчишин повідомив, що на сьогодні на складах України накопичено близько 1,65 млн тонн вугілля, що відповідає показникам на початок опалювального сезону 2014-2015 рр. В плані міністерства до жовтня збільшити запаси вугілля на складах на 1 млн тонн.

«План – додатково ще 1 млн тонн вугілля покласти на склади», - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що на сьогодні темпи спалювання вугілля на теплових електростанціях трохи вище за очікувані через ремонтні роботи на атомних блоках (з п'ятнадцяти працюють десять).

«Зараз спалюємо близько 85 тис. тонн вугілля щодоби. Планували – 65 тис. тонн», - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які були пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.

У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок з Росії, ПАР і Австралії, а також з початку 2015 року почала імпорт електроенергії з РФ.

У середині квітня 2015 року заступник міністра енергетики Олександр Светелик заявив, що до кінця року Україна спробує обійтися без імпорту електроенергії.