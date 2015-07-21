Запорізька АЕС знизила навантаження на третьому енергоблоці, причини з'ясовуються

У вівторок, 21 липня, о 16 годині 41 хвилині блок №3 Запорізької АЕС автоматично розвантажився до 350 МВт, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Причини з'ясовуються.

Згідно з повідомленням, у даний момент на Запорізькій АЕС у роботі перебувають 4 енергоблоки. Сумарне навантаження становить 3 200 МВт.

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Радіаційний фон у районі розташування атомної електростанції відповідає природним значенням і становить 8-12 мкР/год.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – у 1985 році, третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий - у 1989 році, шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2 до 22%.