На енергоблоці № 3 ЗАЕС розпочато відновлення навантаження

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ЗАЕС, «21 липня 2015 о 20 годині 28 хвилин ліквідована причина розвантаження блоку № 3 Запорізької АЕС та розпочато поетапна навантаження».

Причину раптового розвантаження енергоблока №3 сьогодні вдень інформцентр ЗАЕС не повідомляє.

Орієнтовний час виходу енергоблоку на колишній рівень потужності відповідно з диспетчерським завданням - 5 годин 22 липня 2015 року.

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На даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблоки. Сумарне навантаження становить 3265 МВт. Згідно з офіційною інформацією ЗАЕС, радіаційний фон в районі розташування атомної електростанції відповідає природним значенням і складає 8-12 мкР/год.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16 годині 41 хвилині блок №3 Запорізької АЕС автоматично розвантажився до 350 МВт. Прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості, повідомила, що причини розвантаження енергоблоку АЕС з'ясовуються.