Ціни на нафту продовжують знижуватися на очікуваннях статистики зі США

На світових торгах у середу, 22 липня, ціни на нафту продовжують знижуватися на очікуваннях статданих зі США і повернення на ринок іранської нафти, передає Reuters.

Так, з початку торгів Brent подешевшала на 0,73% - до 56,46 долара за барель, WTI - на 1,45%, до 50,12 долара за беррель.

Читайте такожІран повертається на ринок нафти: Росії доведеться ще сильніше "затягнути пояси"Сьогодні управління енергетичної інформації Міненерго США оприлюднить дані щодо комерційних запасів нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 17 липня. Експерти прогнозують скорочення запасів на 2,3 мільйона барелів.

Між тим, за оцінками Американського інституту нафти, запаси виросли за звітний тиждень на 2,3 мільйона барелів.

На ринок продовжує чинити тиск іранська ситуація. ООН прийняла резолюцію - з Ірану зняти санкції, і країна може тепер вийти на ринок, що ще більше збільшить пропозицію, а значить - і знизить ціни на нафту.