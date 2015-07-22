Зміївська ТЕС включила в роботу два блоки для покриття дефіциту в енергосистемі

Зміївська теплова електростанція, зупинена в травні 2015 року для накопичення на своїх складах достатніх обсягів антрацитового вугілля, 21 липня включила в роботу два енергоблоки для покриття дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі України.

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Центренерго», що експлуатує Зміївську ТЕС.

«У зв'язку з дефіцитом генеруючих потужностей в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України в результаті відключення енергоблоку №5 Запорізької АЕС для проведення поточного ремонту, а також виведення енергоблоку №4 Рівненської АЕС в середній плановий ремонт, згідно з розпорядженням головного диспетчера НЕК «Укренерго» 21 липня позапланово з холодного резерву включені в роботу енергоблоки №4 і №2 на Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в компанії, передбачається режим роботи Зміївської ТЕС одним енергоблоком з маневреними пусками другого енергоблоку для регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України та ліквідації виниклого небалансу в енергосистемі.

У «Центренерго» нагадали, що Зміївська ТЕС з травня поточного року була зупинена для накопичення антрацитового вугілля на складі, поставки якого з Донецької та Луганської областей істотно утруднені бойовими діями і руйнуванням залізничної інфраструктури.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» належить державі, інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».