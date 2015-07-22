ЄС і Азербайджан домовилися спільно працювати над Південним газовим коридором

Європейський Союз та Азербайджан домовилися разом працювати над створенням Південного газового коридору.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про такі домовленості, котрі були досягнуті між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та президентом Європейської Ради Дональдом Туском, який зараз перебуває з візитом в Баку, повідомляє у середу Європейська комісія.

«Азербайджан є нашим надійним і стратегічним партнером в галузі енергетики, і ми хочемо просувати це партнерство у майбутньому. Одна з цілей Європейського енергетичного союзу полягає в тому, щоб виключити можливість використання газу в якості загрози. Конфлікт в Україні показує, що такі загрози все ще можливі», - йдеться у заяві Туска.

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Він констатував, що саме тому ЄС відданий диверсифікації постачання, і Азербайджан є головним партнером у цьому починанні.

«Сьогодні ми домовилися бути єдиними щодо розвитку Південного газового коридору, проекту, який є нашим спільним стратегічним інтересом, щоб бути впевненими, що він буде завершений у строк, не зважаючи на те, що роблять наші конкуренти. Для Європи це - питання диверсифікації поставок. Для Азербайджану це - питання диверсифікації попиту», - наголосив Туск.