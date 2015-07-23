"Роснефть" хоче роздрібнити "Газпром" і повністю позбавити його експортної монополії

«Роснефть» готує новий наступ на експортну монополію «Газпрому», пишуть "Ведомости" з посиланням на інформацію РІА "Новости".

Так, віце-президент «Роснефти» Лариса Каланда направила заступнику міністра енергетики Кирилу Молодцову пропозиції компанії до проекту концепції розвитку внутрішнього ринку газу. «Роснефть» пропонує поступово скасувати монополію «Газпрому» на експорт газу, а також виділити належну йому газотранспортну систему Росії в окрему компанію.

Джерело агентства, близьке до Міненерго, підтвердило, що в міністерстві отримали ці пропозиції.

Читайте такожДиректор Центру досліджень енергетики: Газпрому нікуди дівати власний газ«В даний час йде обговорення цільової моделі ринку газу, в тому числі з урахуванням пропозицій «Роснефти». Одним із завдань є створення оптимальної моделі, яка дасть змогу Росії не лише зберегти, але і збільшити свою частку на світовому ринку газу», - повідомив представник «Роснефти».

«Роснефть» розраховує обговорити свої пропозиції в рамках президентської комісії з ПЕК, яка запланована на жовтень, сказали «Відомостям» два федеральних чиновника.

Вже в 2015 р. «Роснефть» пропонує узгодити схему, яка в 2016 р. дозволить незалежним виробникам газу розпочати тестові постачання в Європу в рамках обмеженої квоти і за агентською угодою з «Газпромом».

У 2019 р. «Роснефть» пропонує запровадити механізм, який дозволить незалежним виробникам отримувати частину експортної виручки від продажу газу в Європу. «Може бути розглянуто виділення експортної діяльності на європейському ринку в окрему компанію, відокремлену від «Газпрому» на рівні акціонерів», - цитує РІА "Новости" ініціативу «Роснефти».

У 2019-2022 рр пропонується лібералізувати ціноутворення на внутрішньому ринку і дозволити незалежним виробникам прямий експорт газу або його продаж за експортним нетбеку.

Одночасно, до 2025 р. «Роснефть» пропонує розділити «Газпром» за видами діяльності. «Конфлікт інтересів у рамках ПАТ «Газпром», що є, з одного боку, монополістом у сфері надання послуг з транспортування, а з іншого — найбільшим постачальником газу, повинен бути усунений шляхом відділення газотранспортного сегмента і підземного зберігання газу», - пише Каланда.

«Роснефть» і розраховує на подальшу лібералізацію експорту скрапленого природного газу (СПГ). Компанія пропонує в 2015 р. виробити і в 2016 р. затвердити рішення, яке дозволить експортувати СПГ незалежним виробникам з сухопутних родовищ, які не мають доступу до трубопроводів.