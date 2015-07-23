Обвал на ринку нафти сповільнився: ціна Brent тримається вище позначки $56

На світових торгах у четвер, 23 липня, ціни на нафту незначно знизилися на тлі зміцнення євро відносно долара на новинах із Греції, а також в плані корекції, передає Bloomberg.

Так, з початку торгів вартість Brent впала на 0,01% - до 56,12 дол./бар.

Між тим, ціна WTI виросла на 0,3%, до $49,34 за барель.

Читайте такожІран повертається на ринок нафти: Росії доведеться ще сильніше "затягнути пояси"Стримують обвал цін на нафту статдані зі США: у країні комерційні запаси палива за тиждень, що завершився 17 липня, несподівано збільшилися на 2,5 мільйона барелів, або на 0,5%, — до 463,9 мільйона барелів, за даними Міненерго США. Аналітики прогнозували скорочення запасів.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня курс євро зростає щодо долара на новинах про прийняття парламентом Греції другого пакету законів, необхідних для переговорів з кредиторами.

З початку торгів курс євро до долара виріс до 1,0943 долара за євро з 1,0928 долара на попереднє закриття. Курс долара до ієни зріс до 124,03 ієни з 123,96 ієни за долар. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн — основних торгових партнерів США) опустився на 0,07% - до 97,38 пункту.