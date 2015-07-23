Світовий банк поліпшив прогноз за ціною на нафту

Про це повідомляється на сайті організації, пише РБК.

Як йдеться у повідомленні, перегляд стався після того, як у другому кварталі нафтові котирування зросли на 17%. За даними організації, ціни на енергоносії зросли за останній квартал на 12%, при цьому, зокрема, ціни на природний газ знизилися на 13%, вугілля подешевшало на 4%.

Світовий банк очікує, що ціни на нафту будуть триматися на рівні, що на 39% менше, ніж у 2014 році. Попит на сиру нафту в другому кварталі виявився більшим, ніж очікувалося.

Дані про великі запаси і зростання видобутку в країнах ОПЕК говорять про те, що ціни, швидше за все, залишаться на низькому рівні в середньостроковій перспективі, вважає старший економіст організації і провідний автор галузевого прогнозу Джон Баффес.

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До ризиків, які можуть призвести до погіршення прогнозу, належать: інтенсивніший, ніж очікувалося, видобуток нафти в країнах, що не входять в ОПЕК (підтримуваний зниженням витрат виробництва) і збільшення обсягів видобутку картелю. До поліпшення прогнозу можуть призвести закриття дорогих проектів з видобутку нафти і геополітична напруженість.