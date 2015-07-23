Кабмін скоротив обсяг вливання в капітал "Нафтогазу" на 1,8 мільярда гривень

Дане рішення закріплене в урядовій постанові від 17 липня 2015 року.

Раніше, на початку 2015 року, Кабмін ухвалив рішення збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 31,5 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для розрахунків за імпортний газ.

Цінні папери випускаються з терміном обігу до 10 років і ставкою до 14,5% річних.

Читайте також"Нафтогаз" розраховує отримати $300 мільйонів кредиту від ЄБРР восениВ серпні 2014 року Кабмін докапіталізував «Нафтогаз» на 63,272 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Більша частина виручених коштів пішла на купівлю та резервування на рахунках «Нафтогазу» 3,1 млрд доларів для погашення боргів перед «Газпромом».