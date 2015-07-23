"Газпром" хоче врегулювати претензії Єврокомісії "дружнім чином"

Медведєв назвав цю зустріч продуктивною, передає ПРАЙМ з посиланням на Bloomberg.

"Очевидно, що багато ще належить зробити. Зокрема, ми не згодні з аналізом ЄК, коли мова йде про нібито завищених цінах "Газпрому" - тим більше в умовах, коли наші ціни наближаються до рекордно низького рівня для наших клієнтів по всій Європі", - сказав Медведєв агентству Bloomberg.

Читайте також"Роснефть" хоче роздрібнити "Газпром" і повністю позбавити його експортної монополії"Як я вже сказав раніше, ми воліємо врегулювати цю справу дружнім чином і будемо продовжувати взаємодіяти з генеральним директоратом з конкуренції... Сьогоднішня зустріч дає гарну основу для майбутнього обговорення, і ми сподіваємося досягти швидкого прогресу в напрямку взаємоприйнятного рішення", - сказав Медведєв.

Єврокомісія 22 квітня висунула офіційні звинувачення "Газпрому" в порушенні антимонопольного законодавства ЄС у восьми країнах - Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі та Словаччині. По-перше, компанія, за даними ЄК, включила в контракти на поставку газу в вісім країн низку територіальних обмежень, які перешкоджають експорту блакитного палива в інші держави.

"Газпром" назвав претензії необґрунтованими і виступив на підтримку взаємоприйнятного досудового вирішення в рамках антимонопольного розслідування ЄК.

Медведєв раніше анонсував, що має намір зустрітися для обговорення цих питань з Вестагер.