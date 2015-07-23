Іран після скасування санкцій хоче реалізувати нафтогазові проекти на $185 мільярдів

Іран 23 липня представив план відновлення ключових галузей промисловості і торговельних зв'язків після укладення ядерної угоди зі світовими державами і заявив, що збирається взяти участь в нафтогазових проектах загальною вартістю $185 мільярдів до 2020 року, передає Reuters.

Міністр промисловості, шахт і торгівлі Мохаммад Реза Нематзаде сказав, що Іран зосередиться на своїх нафтогазовій, металургійній та автомобільній галузях, плануючи експорт в Європу після скасування економічних санкцій.

Читайте такожІран повертається на ринок нафти: Росії доведеться ще дужче "затягти паски""Ми прагнемо до двосторонньої торгівлі, а також до співпраці в науково-дослідній, конструкторській та технологічній галузях, - сказав Нематзаде на конференції у Відні. - Ми більше не зацікавлені в односторонньому імпорті товарів і машинного обладнання з Європи".

Заступник міністра нафтової промисловості Ірану з торгівлі і міжнародних питань Хоссейн Заманінья сказав, що Тегеран визначив майже 50 нафтових і газових проектів вартістю $185 мільярдів, які сподівається підписати до 2020 року.

Крім того, готуючись до переговорів з потенційними зарубіжними партнерами, Іран розробив нову модель договору, яку назвав комплексним нафтовим контрактом.

"Ця модель контракту усуває деякі недоліки старого контракту про зворотну купівлю і впорядковує коротко - і довгострокові інтереси залучених сторін", - сказав Заманінья на конференції.

Іран представить вибрані ним нафтогазові проекти і нові контракти на міжнародних ринках до кінця цього року, повідомив чиновник.

Заступник міністра економіки Мохаммад Хазаї підкреслив, що Іран вже завершив переговори з деякими європейськими компаніями, що бажають інвестувати в економіку країни.