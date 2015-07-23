Представник "Надра України" і нардепи пройшли в США тренінг з розробки нетрадиційних ресурсів

Згідно з повідомленням, з 6 по 11 липня у місті Голден, штат Колорадо, відбувся тренувальний семінар, організований Енергетичним бюро при Держдепартаменті США спільно з Гірничим університетом Колорадо.

У програмі семінару взяли участь представники України - заступник голови правління Національної акціонерної компанії "Надра України" Максим Максименцев, народні депутати Верховної Ради України Ольга Бєлькова, Наталія Кацер-Бучковська, геолог ДП «Укрнаукагеоцентр» Сергій Панченко. Крім того, у семінарі брали участь представники екологічних та геологічних установ та профільних підприємств з Бразилії, Колумбії, Мексики, Королівства Йорданії, Литви, Південної Африки, Монголії.

У повідомленні зазначається, що метою програми цього семінару була підготовка представників керівного апарату держави до ефективного управління сектором нетрадиційних ресурсів шляхом усунення технічних, нормативних та екологічних проблем, пов'язаних з розробкою нетрадиційних вуглеводневих ресурсів.

Протягом двох днів семінару були обговорені питання, що стосуються розвідки, видобутку і зберігання сланцевого газу; перспективи та виклики, які вони представляють для політики держави. Важлива роль була приділена проблемам догляду за навколишнім середовищем і кращому галузевому нафтогазовому досвіду.

Також Гірничим університетом Колорадо для відвідувачів впродовж кількох днів були організовані інженерні та геологічні екскурсії з виїздом на робочі площі і вивченням американського підходу до видобутку енергетичних ресурсів. Окремо було виділено день для польових досліджень геологічних характеристик основних родовищ вуглеводнів штату Колорадо навколо міста Денвер.

Останній день тренувального семінару був присвячений питанню обробки води та якості атмосферного повітря під час роботи з нетрадиційними ресурсами.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.