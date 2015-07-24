США оцінили дохід угруповання ІГ від торгівлі нафтою в $40 мільйонів щомісяця

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» щомісяця отримує від торгівлі нафтою $40 млн, пишуть "Ведомости" з посиланням на помічника міністра фінансів США з боротьби з фінансуванням тероризму Деніела Глейзера, якого цитує телеканал Fox News.

Це дозволяє організації оплачувати послуги своїх бойовиків – по $1000 в місяць. Інформацію про це Вашингтон отримав в результаті операції по знищенню одного з лідерів ІГ Абу Сайяфа, який контролював нафтогазовий видобуток на сході Сирії і володів фінансовою інформацією угруповання.

Читайте також"Ісламська держава" хоче зруйнувати Сфінкса і піраміди в Єгипті – ЗМІФінансовий стан ІГ збільшився після захоплення в червні 2014 р. Мосула, другого за величиною міста Іраку, розташованого в нафтовій провінції на півночі країни. В результаті екстремісти отримали від $500 млн до $1 млрд – кошти, що знаходилися в 90 захоплених ними банках.

У січні 2014 р. міністр оборони США Чака Гейґела оцінював річний дохід ІГ від торгівлі нафтою, а також податків і зборів у $800 млн.

У лютому 2015 р. РБ ООН прийняла резолюцію про припинення отримання доходів терористичними організаціями, в тому числі і ІГ. Документ передбачав запобігання отриманню доходів терористичними організаціями від продажу нафти. До статей доходу терористів також належать незаконне вивезення з Іраку і Сирії, а також торгівля культурними і релігійними цінностями, виплата викупів.

Діяльність екстремістського терористичного угруповання ІГ заборонена у ряді країн світу.