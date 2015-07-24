Торги на ринку нафти почалися зі зростання котирувань: ціни поки нижче $56 за барель

На світових торгах у п'ятницю, 24 липня, ціни на нафту незначно зростають в рамках корекції, передає Reuters.

Так, вартість Brent вже піднялася на 0,40%, до $55,49 за барель, WTI - на 0,58%, до $48,73 за барель.

Читайте такожІран після скасування санкцій хоче реалізувати нафтогазові проекти на $185 мільярдівАналітики вважають, що падіння цін на нафту в 2015 році може виявитися максимальним за останні 45 років. Відновлення зростання вартості малоймовірно, оскільки очікується повернення на ринок Ірану після зняття з нього економічних санкцій. В разі збільшення і так надлишкової пропозиції на ринку, а також уповільнення зростання світової економіки спад цін на паливо може продовжитися протягом трьох і більше років, і виявитися набагато гіршим, ніж у 1986 році.