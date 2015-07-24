П'ятий енергоблок Запорізької АЕС підключено до мережі після 4-денного ремонту

Запорізька атомна електростанція підключила до мережі енергоблок №5 після ремонту, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, енергоблок було підключено до мережі 24 липня о 5:59 після чотириденного ремонту.

Станом на 24 липня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

Читайте такожКитай зацікавився ядерною енергетикою УкраїниНа енергоблоці №4 Запорізької АЕС – 48-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №4 Рівненської АЕС – 4-а доба планового ремонту.

На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС – 10-та доба планового ремонту, на енергоблоці №2 – 75-а доба капітального планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС – 3 900 МВт, для Рівненської АЕС – 1 755 МВт, для Южно-Української АЕС – 980 МВт, для Хмельницької АЕС – 1 730 МВт.

Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промислових майданчиках АЕС – у межах норми.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.