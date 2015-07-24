"Енергоатом" за півроку отримав 2,3 мільярда гривень прибутку

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, у січні-червні 2015 року отримав чистий прибуток 2,262 млрд грн, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 3,054 млрд грн, йдеться в повідомленні прес-служба компанії.

«Собівартість 1 кВт/год електроенергії, виробленої атомними станціями, зменшилася порівняно з минулим роком на 1,04%, на 6% скоротилися адміністративні витрати», - йдеться в повідомленні «Енергоатому».

Згідно зі звітом, чистий прибуток НАЕК «Енергоатом» від реалізації продукції в січні-червні 2015 року становив 15,588 млрд грн, що на 48,5% більше показників аналогічного періоду минулого року.

При цьому в компанії відзначають, що через зростання дебіторської заборгованості «Енергоринку» за відпущену електроенергію у «Енергоатома» виник дефіцит обігових коштів, підприємство змушене було залучити кредитні ресурси.

«Це призвело до збільшення фінансових витрат «Енергоатому» у порівнянні з минулим роком на 50,3% і спровокувало зростання кредиторської заборгованості перед банками на 45,8%. При цьому дебіторська заборгованість ДП «Енергоринок» зросла на 53,1%, склавши станом на 30 червня поточного року 10 млрд 83,1 млн грн», - йдеться в повідомленні компанії.

Крім цього, як відзначають в компанії, головними факторами, що впливають на фінансовий результат, залишаються втрати на курсових різницях, витрати на придбання валюти та фінансові витрати по сплаті відсотків за кредитами та іншими позиками, до яких «Енергоатом» наводять неплатежі «Енергоринку».

В «Енергоатомі» нагадали, що за результатами першого півріччя поточного року частка електроенергії, відпущеної атомними станціями, склала в структурі енергоринку України 56,6%.

За I півріччя 2015 року до енергоринку відпущено 41 млрд 993,7 млн кВт/год електроенергії, що на 1 млрд 830,4 млн кВт/год більше, ніж за січень-червень 2014 року.

Довідка УНІАН. За встановленою потужностю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.