Ціна на нафту опустилася нижче $55 вперше за чотири місяці

Станом на середину дня вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,77% - до 54,87 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на WTI зросла на 0,37% - до 48,63 долара за барель, повідомляє Прайм.

Зниженню вартості нафти сприяє відразу ряд факторів. Побоювання щодо повернення іранської нафти на ринок, як і раніше, чинять тиск на ціни. Іран і "шістка" міжнародних переговірників в ніч на 14 липня досягли історичної угоди та прийняли спільний всеосяжний план дій. Його виконання повністю зніме з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу.

Читайте такожІран після скасування санкцій хоче реалізувати нафтогазові проекти на $185 мільярдів

"У нас все ще є побоювання, що нафтовий ринок буде залишатися перенасиченим протягом тривалішого часу, ніж ми думали", - наводить видання The Wall Street Journal слова нафтового аналітика Jefferies Джейсона Геммела.

Раніше аналітики Morgan Stanley заявили, що падіння цін на нафту в 2015 році може виявитися найсильнішим за більш ніж 45 років. Спад може продовжитися протягом трьох і більше років і виявитися набагато гіршим, ніж у 1986 році, вважають експерти.

Пізніше в п'ятницю американська нафтосервісна компанія Baker Hughes опублікує статистику за кількістю бурових установок у США. Тижнем раніше загальну кількість бурових установок в США знизилася на шість одиниць і склала 857 одиниць. У річному вираженні показник знизився на 1014 одиниць, або на 54,1%. Кількість бурових установок стабілізувалася в останні тижні, і зниження їх числа досі не призвело до значного падіння виробництва нафти в США, яке залишається біля десятирічних максимумів, зазначає газета.

Управління енергетичної інформації Міненерго США в середу заявило, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 17 липня, несподівано збільшилися на 2,5 мільйона барелів, до 463,9 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували скорочення запасів за тиждень на 2,258 мільйона барелів — до 459,1 мільйона барелів.