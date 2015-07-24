Україна попросила Білорусь дозволити транзит газу з Литви

Україна попросила Білорусь вивчити можливість транзиту її територією природного газу з Литви для українських споживачів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter керівник управління євроінтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості Михайло Бно-Айріян.

За його словами, мова йде про постачання газу до України з СПГ-терміналу в Клайпеді.

«Питання дуже складне, оскільки ГТС Білорусі належить «Газпрому». Але все ж звернулися до білоруських друзів з проханням вивчити таку можливість», - повідомив Бно-Айріян.

Також, за словами чиновника Міненерговугілля, сторони домовилися провести консультації і обговорити технічну можливість транзиту української електроенергії територією Білорусі.

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Як раніше повідомляв УНІАН, посол Литви в Україні Марюс Януконіс заявив, що російський газовий монополіст «Газпром» заважає транзиту газу до України з литовського LNG-терміналу.