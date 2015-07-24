Україна зняла мораторій на продаж майна компаній з держчасткою не менш як 25%

Президент підписав закон, що знімає мораторій на продаж майна компаній з державною часткою не менш як 25% для погашення боргів перед НАК «Нафтогаз України», заявив представник адміністрації президента при Кабінеті міністрів України Олександр Данилюк на брифінгу в Києві.

«Цей закон сприятиме поліпшенню фінансового становища «Нафтогазу України» і в цілому галузі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня ухвалила зміни до Закону "Про запровадження мораторію на примусову реалізацію майна", що передбачають обмеження мораторію на відчуження майна боржників НАК «Нафтогаз України».

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Прийнятий закон дає можливість відчужувати майно підприємств-боржників і реалізовувати його в користь «Нафтогазу».

Заборгованість підприємств теплокомуненерго, які належать до державної форми власності (комунальної) або у статутних фондах яких частка держави становить не менш як 25%, перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» становить близько 1,5 млрд грн. Однак компанія до прийняття закону була позбавлена дієвих інструментів щодо стягнення заборгованості.