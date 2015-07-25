Запорізька АЕС відключила перший енергоблок для ремонту

Сьогодні, 25 липня, о 3 годині 32 хвилини, відповідно до поданої заявки, енергоблок №1 Запорізької АЕС відключено від мережі і виведено у поточний ремонт до 24 годин 00 хв 25 липня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

На даний момент на Запорізькій АЕС у роботі перебувають 4 енергоблоки. Триває плановий ремонт енергоблока №4. триває 49 доба середнього планово-попереджувального ремонту, планове закінчення 28 серпня 2015 року.

Радіаційний фон у районі розташування атомної електростанції відповідає природним значенням і становить 8-12 мкР/год.

Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів становить 3 760 МВт.

Довідка УНІАН. За встановленою потужності ядерних енергоблоків України посідає сьоме місце у світі. Усі реактори - типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.