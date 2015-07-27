Обвал цін на ринку нафти триває

На світових торгах у понеділок, 27 липня, ціни на нафту знижуються на тлі статданих зі США, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість Brent знизилася на 0,13%, до $54,55 за барель, WTI - на 0,35%, до $47,97 за барель.

Читайте такожСвітовий банк поліпшив прогноз цін на нафтуВ п'ятницю американська сервісна компанія Baker Hughes опублікувала дані про бурові установки у США - їх кількість збільшилася на 19 одиниць, або на 2,2%, і склала 876 одиниць. У річному вираженні показник знизився на 1007 одиниць, або на 53,5%.

Тиск на ціни також надає зміцнення американської нацвалюти - індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн — основних торгових партнерів США) зростав на минулому тижні, досягнувши за підсумками 97,26 пункту.