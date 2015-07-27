Україна продовжує нарощувати запаси газу в підземних сховищах

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 18 по 27 липня збільшилися на 2,5%, або на 307 млн кубометрів, - до 12,8 млрд кубометрів.

Про це йдеться у повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, добовий обсяг закачування природного газу в сховища становить близько 41 млн куб. м.

Читайте такожДиректор Центру досліджень енергетики: Газпрому нікуди дівати власний газЯк зазначили в «Укртрансгазі», з 1 по 26 липня в українські ПСГ було закачано 0,8 млрд куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році планує закачати в підземні сховища 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу в країни Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує до вересня отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.