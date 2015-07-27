"ДТЕК Дніпроенерго" Ахметова за перше півріччя збільшило збиток майже в 14 разів

Енергогенеруюча компанія «ДТЕК Дніпроенерго» у січні-червні 2015 року збільшила чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року в 13,7 рази - до 1,626 млрд грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, складеному за міжнародними стандартами (МСФЗ).

Згідно з документом, чистий дохід компанії від реалізації продукції за шість місяців 2015 року скоротився порівняно з січнем-червнем 2014 року до 3,185 млрд грн з 4,006 млрд грн.

Читайте такожГлава Фонду держмайна обіцяє не допустити до приватизації покупців з РосіїКомпанія «ДТЕК Дніпроенерго» за звітний період 2015 року отримала валовий збиток в розмірі 1,386 млрд грн, тоді як січень-червень 2014 року закінчила з валовим прибутком у 0,265 млрд грн.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Дніпроенерго» (р. Запоріжжя) – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, 25%+1 акція – Фонд державного майна, інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС – Запорізька, Криворізька і Придніпровська – загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.