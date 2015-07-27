"Укртрансгаз" у першому півріччі збільшив чистий прибуток в 45 разів

Держкомпанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, в січні-червні 2015 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з січнем-червнем 2014 року в 45 разів - до 4,567 млрд грн з 0,102 млрд грн, говориться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, чистий дохід «Укртрансгазу» за січень-червень 2015 року збільшився порівняно з січнем-червнем 2014 року на 45,6%, - до 11,015 млрд грн з 7,564 млрд грн.

Читайте такожУкраїна в червні скоротила споживання газу майже на третинуВаловий прибуток компанії за звітний період поточного року збільшився порівняно з січнем-червнем 2014 року до 6,1 млрд грн з 0,956 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» в 2014 році скоротив чистий збиток в порівнянні з 2013 роком на 38%, - до 777,024 млн грн.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».