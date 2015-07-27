Роботу російського "Північного потоку" буде припинено

"Північний потік" з 11 до 20 серпня припинить транспортування газу через планові роботи. Про це йдеться в матеріалах німецької компанії Opal Gastransport GmbH, передає ТАСС.

Як випливає з матеріалів компанії, яка постачає газ із "Північного потоку" місцевим споживачам, у зв'язку з роботами з технічного обслуговування газопроводу з 11 до 20 серпня подачу газу буде скорочено на 100%.

Читайте також"Роснефть" хоче роздрібнити "Газпром" і повністю позбавити його експортної монополіїРоботи вимагатимуть припинення роботи обох ниток. В ході робіт планується проведення обслуговування механічних компонентів і програмно-апаратного забезпечення газопроводу.

Газопровід "Північний потік" складається з двох ниток довжиною 1224 км і пропускною здатністю 27,5 млрд куб метрів газу на рік кожна. Він з'єднує енергосистему Євросоюзу з найбільшими родовищами природного газу безпосередньо через Балтійське море. Сухопутним продовженням Nord Stream на території Німеччини є газопроводи NEL і OPAL.

Акціонерами Nord Stream є "Газпром" з 51-відсотковою часткою, німецькі компанії Wintershall і E. ON Ruhgas - по 15,5%, а також нідерландська Gasunie і французька ENGIE - по 9%.