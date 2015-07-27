Мінфін пропонує знизити з жовтня ренту на видобуток газу і нафти до 14-29%

Міністерство фінансів України пропонує знизити ставки рентної плати для видобувних компаній з 55% до 29% і з 28% до 14% - залежно від глибини буріння, повідомила в ході колегії в Міністерстві фінансів очільниця міністерства Наталя Яресько.

«Ми пропонуємо знизити рентні ставки вже з 1 жовтня поточного року – з моменту набуття чинності новим законодавством про ринок газу», - сказала Яресько.

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Крім того, вона зазначила, що для компаній, які почнуть видобуток природного газу після 1 січня 2016 року, уряд передбачив ще більш низькі рентні ставки: при видобутку газу на глибині до 5 км – 20%, а при видобутку на глибині понад 5 км – 10%. «Однак це за умови збереження ставки податку на прибуток і додаткового корпоративного податку на рівні 30%», - сказала Яресько.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України, встановивши високі рентні ставки для видобувних компаній. Після цього низка приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, заявляли про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні.

У липні цього року Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді з 1 жовтня скоротити в два рази ставки ренти газовидобувним компаніям за користування надрами й направив до парламенту відповідний законопроект. Згідно з документом, уряд пропонує знизити рентні ставки на користування надрами для компаній, які видобувають газ на глибині до 5 км, до 29% із 70%. Для компаній, які видобувають газ на глибині понад 5 км, - до 14% із 28%. Причому йшлося про родовища, запущені в експлуатацію до 31 грудня 2015 року. При цьому уряд запропонував зберегти 70% ренту на видобуток природного газу за договорами про спільну діяльність, коли приватні компанії беруть у розробку державні родовища, на яких уже вівся видобуток газу.