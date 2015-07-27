"Надра України" за півроку скоротила збиток на чверть

"Незважаючи на негативні фактори, які вплинули на фінансовий результат компанії, порівняно з аналогічним періодом минулого року збиток скоротився на 25% і становить 7,1 млн грн", - йдеться в повідомленні компанії.

При цьому повідомляється, що компанії вдалося збільшити доходи від іншої операційної діяльності більш ніж у 2,5 рази (на 23,2 млн грн).

За результатами діяльності за 1-е півріччя "Надра України" скоротила дохідну частину порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 24%.

"Скорочення доходів від реалізації зумовлене відсутністю коштів на фінансування державної програми "Розвиток мінерально-сировинної бази" і сповільненням діяльності в геологічній галузі, пов'язаним зі збільшенням ставок рентної плати за користування надрами для видобутку вуглеводнів, і, як наслідок, скороченням обсягів замовлень потенційних інвесторів", - додали в компанії.

Водночас прес-служба наголосила, що за 6 місяців поточного року "Надра України" сплатила до бюджету понад 17 млн грн зобов'язань за податками і зборами, зокрема понад 7 млн грн до Пенсійного фонду України. Порівняно з аналогічним періодом минулого року за звітний період компанія збільшила сплату податку на додану вартість майже на 20%.

Крім того, в першому півріччі було нараховано та сплачено в повному обсязі дивіденди на державну частку в сумі 239,5 тис. грн.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.