Україна з 1 серпня планує збільшити імпорт газу з ЄС на 60%
15:05, 27 липня 2015Енергетика
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Україна, яка різко скоротила з 1 липня 2015 року імпорт природного газу з усіх чинних джерел, планує з 1 серпня збільшити середньодобові закупівлі «блакитного палива» з ЄС на 60% - до 40 млн кубометрів з 25 млн кубометрів у липні.
Україна має намір отримувати з ЄС на 60% більше газу / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів 27 липня заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.
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«З 1 серпня 40 млн кубометрів газу плануємо отримувати з ЄС», - сказав Демчишин.
За його словами, весь імпортований газ буде закачуватися до підземних сховищ для підготовки до наступного опалювального сезону. Також міністр зазначив, що до обсягів імпортного газу додасться ще близько 15 млн кубометрів на добу власного видобутку, які також будуть закачані в підземні сховища.
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