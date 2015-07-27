Україна з 1 серпня планує збільшити імпорт газу з ЄС на 60%

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів 27 липня заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

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«З 1 серпня 40 млн кубометрів газу плануємо отримувати з ЄС», - сказав Демчишин.

За його словами, весь імпортований газ буде закачуватися до підземних сховищ для підготовки до наступного опалювального сезону. Також міністр зазначив, що до обсягів імпортного газу додасться ще близько 15 млн кубометрів на добу власного видобутку, які також будуть закачані в підземні сховища.