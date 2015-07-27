Росія знову почала постачати електроенергію до України

Російська Федерація на сьогодні постачає до України близько 900 МВт електроенергії за договорами про паралельну роботу між енергосистемами країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"800-900 МВт отримуємо по паралельній роботі від наших північних сусідів - РФ», - сказав Демчишин, додавши, що дана електроенергія наразі не оформляється як імпорт і не оплачується.

Міністр додав, що, швидше за все, Україні наприкінці місяця доведеться віддати в енергосистему Росії такий самий обсяг електроенергії.

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Також міністр повідомив, що поставки електроенергії з Росії почалися після того, як в ремонт вийшла низка енергогенеруючих потужностей в Україні.

«Протягом двох днів відключилася близько 2,5 ГВт», - додав Демчишин.

Також міністр нагадав, що за минулі вихідні Вуглегірська ТЕС потрапила під обстріл бойовиків, вийшла в ремонт Запорізька ТЕС, Ладижинська ТЕС, а також на даний момент в ремонті знаходяться 5 енергоблоків АЕС.