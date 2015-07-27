Тристоронні переговори про ціну на російський газ мають відбутися в серпні

Тристоронні газові переговори у форматі Україна-Росія-ЄС, на яких сторони обговорять ціну поставок російського газу до України, пройдуть у серпні 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Не пізніше кінця серпня. Але зустріч точно пройде у серпні», - сказав Демчишин.

За його словами, зустріч заплановано на рівні міністрів енергетики України та Росії, а також представників Єврокомісії.

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» з 1 липня призупинив закупівлю газу у російської компанії «Газпром», оскільки 30 червня закінчився термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшої поставки російського газу до України не були узгоджені 30 червня під час тристоронніх переговорів у Відні.

30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу до України з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту і обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.