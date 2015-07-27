"Донбасенерго" запустило один енергоблок Слов'янської ТЕС

Енергогенеруюча компанія "Донбасенерго" 27 липня о 4:49 ранку запустила в роботу енергоблок №7 Слов'янської ТЕС завдяки накопиченню на складі станції 6,4 тисяч тонн вугілля, повідомила прес-служба компанії.

"Це (запуск енергоблоку – УНІАН) стало можливим завдяки акумуляції на паливному складі станції 6,4 тисяч тонн вугілля", - йдеться в повідомленні.

Також прес-служба повідомила, що для генерації електроенергії на Слов'янській ТЕС необхідно 4-7 тисяч тонн вугілля на добу в залежності від режиму роботи блоку № 7.

"На даний момент на Слов'янську ТЕС прямує ще 121 вагон з вугіллям (8,3 тисяч тонн) з Луганської та Донецької областей, але через складність самого шляху транспортування дата та час прибуття вантажу на станцію, як і продовження роботи енергоблоку, не можуть бути спрогнозовані", - зазначила прес-служба компанії.

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Як повідомляв УНІАН, "Донбасенерго" 14 липня в третій раз з травня 2015 року зупинило роботу Слов'янської ТЕС з-за відсутності коштів на закупівлю вугілля.

Довідка УНІАН. "Донбасенерго" експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Контрольний пакет акцій компанії в серпні 2013 року на приватизаційному конкурсі придбав "Енергоінвест Холдинг" бізнесмена Ігоря Гуменюка.