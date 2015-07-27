Понад 70% дефіцитного антрацитного вугілля знаходиться поза енергосистемою України

Про це свідчать дані держкомпанії «Укренерго» і власника станції, енергохолдингу ДТЕК.

За даними «Укренерго», станом на 27 липня 2015 року на складах теплових електростанцій України накопичено 600,3 тис. тонн антрацитного вугілля.

При цьому, за минулий тиждень запаси вугілля всіх марок на складах українських ТЕС скоротилися на 4,8%, - до 1,441 млн тонн.

Раніше, 27 липня, на прес-конференції в Кабміні міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що українська енергетика останні кілька днів стикається з труднощами.

«Протягом двох днів відключилися близько 2,5 ГВт (генеруючих потужностей – УНІАН)», - сказав Демчишин.

У зв'язку з цим, за словами міністра, Російська Федерація почала поставки в Україну близько 900 МВт електроенергії за договорами про паралельну роботу між енергосистемами країн.

«800-900 МВт отримуємо за паралельною роботою від наших північних сусідів - РФ», - сказав Демчишин, додавши, що ця електроенергія поки не оформляється як імпорт і не оплачується.

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Міністр додав, що, скоріш за все, Україні наприкінці місяця доведеться віддати в енергосистему Росії такий же обсяг електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які були пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.

У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок із Росії, ПАР та Австралії, а також із початку 2015 року почала імпорт електроенергії з РФ.

У середині квітня 2015 року заступник міністра енергетики Олександр Светелік заявив, що до кінця року Україна спробує обійтися без імпорту електроенергії.

21 липня 2015 року міністр енергетики Володимир Демчишин повідомив, що минулорічна ситуація з перебоями енергопостачання в Україні в зимовий період не повториться.