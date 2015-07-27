"Укрнафта" за півроку збільшила чистий прибуток майже у три рази

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» в січні-червні 2015 року збільшила чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом минулого року в 2,7 разу – до 3,91 млрд грн із 1,45 млрд грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий прибуток «Укрнафти» від реалізації продукції за шість місяців поточного року збільшився порівняно з січнем-червнем 2014 року до 15,543 млрд грн з 12,037 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за звітний період 2015 року збільшився порівняно з першим півріччям минулого року до 7,614 млрд грн з 5,294 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

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«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.