Австралія допоможе Україні з проектом підземної газифікації вугілля

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Як зазначається в повідомленні, у документі йдеться про початок підготовки українсько-австралійського проекту підземної газифікації вугілля в Україні. Роботу над проектом підготовки проводитимуть компанії «Linc Energ LTD» та «Bond Bros Contrating Pty Limited»(Астралія) спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

«Це є перший Меморандум з Австралією, сподіваємося розширити нашу співпрацю в інші сфери енергетики»,- зазначив Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Мартиненков.

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За словами Голови правління «Linc Energy LTD» Пітера Бонда, «проект відкриває шлях до енергетичної незалежності України». В свою чергу Посол Австралії в Україні Дуглас Трапетт додав, що «цей проект є одним з найбільш обнадійливих та перспективних проектів торговельної та інвестиційної співпраці між Австралією та Україною», підкреслюється в повідомленні.