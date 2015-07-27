Вуглегірська ТЕС зупинена через обстріли бойовиками - Лисенко

Як передає корекспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко

"Внаслідок нічних артилерійських обстрілів з боку незаконних збройних формувань пошкоджено і зупинено Вуглегірську ТЕС у Світлодарську", - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, протягом 27 липня ситуація на лінії зіткнення залишалася неспокійною. З опівночі до 6-ї ранку було зафіксовано рекордну кількість порушень Мінських домовленостей з боку бойовиків, зазначили у штабі. Крім того, російсько-терористичні війська продовжують обстріли мирних населених пунктів, в яких ще мешкають громадяни.