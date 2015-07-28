Обвал на ринку нафти не вщухає: ціна Brent опускалася нижче $53

На світових торгах у вівторок, 28 липня, ціни на нафту продовжили знижатися, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість Brent впала на 3,14% - до $52,9, WTI - на 0,67%, до $47,08 за барель.

Читайте такожІран повертається на ринок нафти: Росії доведеться ще сильніше "затягнути пояси"На ринок чинить тиск надлишок пропозиції. Зіграло свою роль і погіршення прогнозу Bank of America Corp. цін на північноморську нафту марки Brent в третьому кварталі 2015 року до 50 доларів за барель з прогнозованих раніше 54 доларів за барель.