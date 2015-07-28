Газпром за півроку помітно знизив видобуток і експорт газу

Газпром знизив видобуток газу в першому півріччі 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 13 відсотків.

Про це пише Рейтер із посиланням на моніторинг економічної ситуації, проведений Мінекономрозвитку РФ.

"Видобуток газу природного і супутнього у першому півріччі 2015 року знизився до 311,3 мільярда кубометрів (93,4 відсотка до відповідного періоду 2014 року) за рахунок скорочення видобутку підприємств групи "Газпром" на 13,1 відсотка до 209,2 мільярда кубометрів (за даними Міненерго Росії), при цьому їх частка в загальному обсязі видобутку продовжує зменшуватися", - йдеться у моніторингу.

Читайте такожТристоронні переговори про ціну на російський газ мають відбутися в серпніЕкспорт газу до Європи і Туреччини в першому півріччі скоротився на 6,2 відсотка до 66,8 мільярда кубометрів, повідомляє відомство.

Мінекономрозвитку чекає падіння видобутку Газпрому до 414 мільярдів кубометрів у 2015 році з 444 мільярдів кубометрів у 2014 році.