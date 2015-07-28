В Україні проведено перші електронні торги природним газом

Про це йдеться в повідомленні біржі.

«Торги УМВБ відповідають принципам нової редакції закону України «Про ринок природного газу», який набуде чинності з 1 жовтня 2015 року, а також принципам Європейської Енергетичної Хартії і Третього Енергетичного Пакета Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні наголошується, що ціна на природний газ на перших торгах становила 5 225 грн за тис. куб. м, не включаючи послуги транспорту, тарифи на які регулюються Національною комісією з регулювання енергетики і комунальних послуг.

«Планується, що в міру зростання кількості учасників газової біржі торги проходитимуть у щоденному режимі, а за їх результатами формуватиметься «Український індекс ціни природного газу». Учасниками даних торгів можуть виступати як компанії - резиденти України, так і міжнародні гравці», - йдеться в повідомленні біржі.

«Передбачається, що учасниками торгів будуть не тільки газовидобувні компанії, компанії-трейдери й промислові споживачі природного газу, а й бюджетні та комунальні установи, які змушені в даний час закуповувати газ у монопольних структур за ціною вищою від ринкової», - цитує прес-служба голову правління АТ "УМВБ" Анатолія Гулея.

Як повідомляв УНІАН, американська компанія TrailStone з жовтня 2015 року, коли запрацює нова модель газового ринку України, планує почати надавати послуги з купівлі і продажу природного газу на українському ринку.

Верховна Рада України у квітні 2015 року ухвалила Закон «Про ринок природного газу».

Законом визначаються «правові засади функціонування ринку природного газу України, що ґрунтується на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів і безпеки поставок природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками газу держав - сторін Енергетичного співтовариства, зокрема й шляхом створення регіональних ринків природного газу».