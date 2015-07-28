В Україні проведуть інвентаризацію надр

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

"Прикро констатувати, але сьогодні в Держгеонадр не можуть чітко сказати, скільки в Україні свердловин. Тому в найближчі тижні фахівці відомства повинні провести інвентаризацію всіх надр, аби ми розуміли, що і де працює і кому належить", - сказав Вощевський, якого цитує прес-служба.

За його словами, інвентаризація проходитиме в рамках підготовки до комплексного аудиту ресурсного потенціалу надр і потужностей видобутку корисних копалин в Україні.

Крім того, віце-прем'єр відзначив необхідність перекладу всіх договорів про спільну діяльність з видобутку корисних копалин в Україні на угоди про розподіл продукції.

Також повідомляється, що Вощевський звернув увагу на важливість вдосконалення процедури видачі дозволів на використання надр.

"Ми повинні зламати і відправити у небуття стару систему видачі дозволів на використання надр за домовленостями. Претенденти повинні мати достатню технічну та фінансову базу. Має бути чесна конкуренція і прозорий конкурс", - підкреслив чиновник.

За його словами, наступним глобальним завданням є залучення в Україну великого капіталу і серйозних компаній, що володіють необхідними ресурсами для видобування корисних копалин, здійснення геологорозвідки і знаходження нових родовищ.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня віце-прем'єр-міністр Валерій Вощевський доручив Міністерству екології та природних ресурсів і Державній службі геології та надр України розробити зміни до законодавства для розв‘язання проблеми нелегального видобутку бурштину в країні.