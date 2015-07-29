Американська компанія планує побудувати в Одеській області 5 заводів з переробки біомаси

Як повідомляє прес-служба компанії Ukraine Agro Valley Association з посиланням на віце-президента Національної академії аграрних наук України і за сумісництвом головного наукового співробітника UAVA, загальна вартість реалізованого в Одеській області проекту складає 100 млн дол.

«Це спільне українсько-американське починання має за мету створення постійного джерела біомаси та біоенергетичного палива в Україні, щоб допомогти подолати українську залежність від природного газу з Росії», - йдеться в повідомленні.

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При цьому уточнюється, що відповідно до загальної стратегії, протягом п'яти років американська компанія має намір побудувати 20 заводів по всій Україні і довести їх сумарну потужність до переробки двох мільйонів тонн енергетично багатої продукції в рік, щоб опалювати громадські й приватні будівлі в регіоні.

Згідно з повідомленням, для забезпечення альтернативних джерел опалення по всій країні, UAVA планує працювати з усіма рівнями влади і тісно співпрацювати з Національною академією аграрних наук України.

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"Цей проект ґрунтується на кращих українських сільськогосподарських напрацювання, які будуть об'єднані з американською практикою гнучкого управління. Кожен з наших заводів буде автономним центром по доходах і видатках і буде конкурувати з іншими нашими заводами», – цитує прес-служба UAVA генерального директора Роду Робертсона.

Як повідомлялося, 13 липня 2015 року під час заходу під егідою Торгової палати США у Вашингтоні, засновник UAVA Генрі Штеренберг представив біоенергетичний проект UAVA прем'єр-міністру Арсенію Яценюку та іншим членам Кабінету Міністрів України на розгляд.