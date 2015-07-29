Ціни на нафту продовжують знижуватися на очікуваннях новин із США

На світових торгах в середу, 29 липня, ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі очікування підсумків засідання Федеральної резервної системи США, а також статданих про запаси палива в країні, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість Brent впала на 0,39%, до $53,09 за барель, WTI - на 0,42%, до $47,78 за барель.

Читайте такожРосійські компанії випали з сотні найбільших в світі28 липня розпочалося дводенне засідання ФРС США, на якому буде ухвалено рішення щодо підвищення облікових ставок. Аналітики не виключають, що це відбудеться вже у вересні на тлі стабілізації економічної ситуації в США. Підвищення ставки призведе до зміцнення долара.