Saipem через зрив проекту "Південний потік" звільнить майже 9 тисяч співробітників

Через зрив проекту "Південний потік" і падіння цін на нафту італійська компанія Saipem звільняє тисячі співробітників, передає Deutsche welle.

Кількість робочих місць, загальна кількість яких становить 50 тисяч, скоротиться на 8800. У першому півріччі 2015 року Saipem зафіксувала збиток у розмірі 920 мільйонів євро.

Читайте також"Газпром" витратив на незатребувані ніким проекти 2,4 трильйона рублівУ найближчі три роки Saipem необхідно заощадити 1,3 мільярда євро, щоб повністю повернути конкурентоспроможність в основній сфері діяльності. Між тим, невідомо, коли знову почнуть надходити замовлення від клієнтів, які сильно скоротили інвестиції в зв'язку зі зниженням цін на нафту.

Нагадаємо, Москва заморозила проект будівництва газопроводу "Південний потік" в грудні 2014 року. Компанія Saipem, яка контролюється державною нафтовидобувною італійською компанією Eni SpA, була головним підрядником "Південного потоку". 8 липня оператор South Stream Transport B. V., який належить "Газпрому", розірвав укладений зі Saipem контракт на будівництво першої нитки морської ділянки газопроводу "Південний потік". Раніше "Газпром" припинив роботи зі східної гілки газопроводу "Південний коридор", який спочатку призначався для подачі газу у "Південний потік", а після відмови від проекту - "Турецький потік".