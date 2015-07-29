Помер один із найбільших інвесторів України польський бізнесмен Кульчик - ЗМІ

Помер один із найбільших інвесторів України польський бізнесмен Ян Кульчик, який через свої компанії володів низкою енергетичних активів в Україні, а також планував займатися поставками електроенергії з Хмельницької АЕС європейським споживачам.

Як повідомляє польська газета Wyborcza, бізнесмен помер у віці 65 років у Відні в результаті ускладнень після операції на серці.

Кульчик, як зазначає видання, з 2000 року очолював список найбагатших громадян Польщі, а медіа оцінюють вартість його статків у 15,1 млрд злотих (близько 4 млрд дол.)

Довідка УНІАН. Польський бізнесмен володів компанією Kulczyk Investments, яка спеціалізується на інвестиціях в енергетику, нафту і газ, мінеральні ресурси, а також в інфраструктуру та нерухомість.

У 2010 році Кульчик отримав контроль над українською газодобувної компанією "КУБ-ГАЗ". Компанія веде видобуток газу у Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівське, Макіївське, Північне Макіївське, Крутогорівське і Вергунське родовища.

Читайте такожЕлектроенергію з Хмельницької АЕС будуть експортувати до ЄвропиКрім цього, восени 2014 року стало відомо, що "Енергоатом", оператор усіх діючих АЕС України, і Kulczyk Investments вивчають питання організації експорту електроенергії до Європейського Союзу з другого блоку Хмельницької АЕС.

Влітку 2015 року Кабінет міністрів затвердив пілотний проект "Енергетичний міст Україна - ЄС", що передбачає організацію видачі потужності енергоблока №2 Хмельницької АЕС для передачі електричної енергії до країн Європейського Союзу шляхом відділення енергоблока від Об'єднаної енергосистеми України.