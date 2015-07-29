Аналітики: нафта через вихід Ірану на ринок може подешевшати до $35

Ціни на нафту найближчим часом продовжать зниження через перенасиченість пропозиції, яка пов'язана з очікуваним поверненням поставок іранської нафти на світові ринки.

Згідно повідомлення прес-служби FIBO Group, таку думку висловлюють аналітики компанії, зазначаючи, що ціни на нафту можуть впасти до 35-40 доларів за барель.

"Повернення на ринок енергоресурсів Ірану призведе до викиду до 1 мільярда барелів нафти з подальшим збільшенням до 4-х. На думку аналітиків, саме Іран буде фактором тиску на вартість нафти протягом найближчого періоду", - повідомила прес-служба.

На ціну нафти також тисне збільшення кількості нових свердловин для видобутку нафти в США на тлі істотного зниження собівартості видобутку сланцевої нафти до 30 доларів за барель.

"Впливає на ціну" чорного золота "і зниження споживання газу і нафти, що призводить до збільшення їх світового запасу", - пояснюють ситуацію аналітики.

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Як повідомляв УНІАН, ціна бареля нафти ОПЕК у вівторок, 28 липня, знизився на 1,46% – до 50,54 долара за барель з 51,29 долара в попередній торговельний день.

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