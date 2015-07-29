Україна і Євросоюз спочатку обговорять газові питання без Росії

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин і віце-президент Європейської комісії з питань енергетики Марош Шефчович планують 27-28 серпня провести зустріч, на якій обговорюватимуться газові питання напередодні тристоронніх переговорів із Росією.

Про це розповів на брифінгу начальник управління євроінтеграції Міненерговугілля Михайло Бно-Айріян.

"27-28 серпня в рамках святкування 10-ї річниці Енергетичного співтовариства у Відні, скоріш за все, пройдуть двосторонні переговори міністра і Шефчовича з цього питання, щоб ми в першій половині вересня могли провести тристоронні переговори й досягти компромісу з росіянами, щоб домовитися про постачання природного газу", - сказав Бно-Айріян.

Читайте такожУ Газпрому чергова проблема: договір з Китаєм відкладається на невизначений термінЗа його словами, найбільш прийнятним для України варіантом домовленостей із Росією про постачання газу є чітке визначення цінових параметрів і умов поставок до завершення майбутнього опалювального сезону.

При цьому начальник управління євроінтеграції Міненерговугілля повідомив, що очікує надання ринкових цін на «блакитне паливо» з російської сторони.