Нафта незначно дорожчає на новинах із США

На світових торгах у четвер, 30 липня, ціни на нафту ростуть на тлі новин із США, передає Reuters.

Так, з початку торгів Brent подорожчала на $0,17, до $53,55 за барель, а WTI - на $0,02, до $48,81.

Читайте такожАналітики: нафта через виход Ірану на ринок може подешевшати до $35Запаси нафти в США знизилися на 4,2 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації (EIA), при прогнозі зниження на 0,2 мільйона. Запаси бензину знизилися при прогнозі їх підвищення.

Тиск на ринок також надає зміцнення долара: його курс до кошика шести основних валют піднявся на 0,24 відсотка після публікації підсумків наради ФРС. Федеральна резервна система США ухвалила рішення про збереження відсоткової ставки за кредитними коштами на рекордно низькому рівні 0-0,25% річних. Збереження базової ставки співпало з прогнозами економістів. ФРС має намір розглянути можливе підвищення ставки в разі, якщо покращиться ситуація на ринку праці. Конкретні терміни обговорення підвищення ставки не оголошуються.