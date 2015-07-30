У "Газпрому" нова проблема: його частка на ринку РФ може сильно скоротитися

Об'єднання ФАС і ФСТ, що відбулося в Росії, може ще більше послабити позиції "Газпрому" на внутрішньому ринку газу РФ, пише "Комерсант".

Антимонопольна служба, яка повинна поглинути тарифне відомство, виступає за вирівнювання тарифів на транспортування газу, що грає на руку незалежним виробникам — "Роснефти" і Новатеку. Якщо буде запроваджено єдиний тариф, це може привести ще до більш швидкого скорочення частки "Газпрому" на ринку і посилення перекосів в галузі.

Читайте такожЗбитки "Газпрому" від незатребуваних проектів дорівнюють вартості "Роснефти"ФАС виступає за єдиний тариф на транспортування газу по магістральних газопроводах і "дерегулювання інших сфер", велику роль у ціноутворенні на газ повинні грати біржові торги газом, запущені в жовтні 2014 року.

Тариф на транспортування газу зараз є одним з предметів суперечки між "Газпромом" і незалежними виробниками, а також федеральними відомствами. Тариф для незалежних встановлюється ФСТ, а для "Газпрому" — фактично сама монополія (тобто, ФСТ за розрахунками "Газпрому"), причому він нижче, ніж для незалежних. Цей факт дозволяє конкурентам "Газпрому" стверджувати, що вони субсидують розвиток газотранспортної системи, у тому числі експортних газопроводів, якими не можуть користуватися.

Цей рік може виявитися найгіршим в історії "Газпрому". Перші офіційні підсумки півріччя показують, що компанія йде на нові антирекорди по видобутку і експорту газу на тлі падаючих цін: під тиском незалежних виробників в Росії, вона одночасно пожинає плоди політики обмеження експорту в Європу. "Газпром" все ще розраховує на поліпшення у другому півріччі. Але сумний стан справ може мати і плюси для компанії — уряд навряд чи зважиться додатково дестабілізувати ситуацію, підтримавши радикальні пропозиції "Роснефти" щодо реформи газового ринку.

Те чи інше вирішення питання щодо транспортного тарифу призведе до серйозних змін на внутрішнього ринку газу. В останні роки частка "Газпрому" неухильно скорочувалася, незалежні нарощували видобуток, користуючись тим, що монополія не може продавати газ нижче тарифу.