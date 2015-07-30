Білорусь з 1 серпня знижує експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу, передає БЕЛТА.

Читайте такожМінагропрод пропонує Білорусі випускати сільгосптехніку на території УкраїниСтавка експортного мита на сиру нафту знижена з $143,1 до $133,1 за 1 т. Мито на прямогонний бензин - з $121,6 до $113,1 за 1 т, на товарні бензини - з $111,6 до $103,8 за 1 т. Мито на легкі, середні дистилятори складе $63,8 за 1 т ($68,6), така ж ставка мита встановлена і щодо дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.

У останній раз ставки вивізних митних зборів щодо нафти сирої та окремих категорій товарів, вироблених з нафти, змінювалися 1 липня. Тоді вони теж були знижені.